Мінінфраструктури сподівається відбудувати зруйновану інфраструктуру за один-два роки

Міністерство інфраструктури має за мету відновити зруйновану інфраструктуру на звільнених територіях за один-два роки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади, йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам засідання, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже $90 млрд. Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру", – сказано в повідомленні.

Кубраков також поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях і зазначив, що поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, у державі вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку. Чернишов наголосив, що під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності.