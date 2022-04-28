БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Війна
270 0

Мінінфраструктури сподівається відбудувати зруйновану інфраструктуру за один-два роки

совещание

Міністерство інфраструктури має за мету відновити зруйновану інфраструктуру на звільнених територіях за один-два роки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади, йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам засідання, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже $90 млрд. Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру", – сказано в повідомленні.

Кубраков також поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях і зазначив, що поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, у державі вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку. Чернишов наголосив, що під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності.

Автор: 

Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 