У домробітниці Медведчука вилучили $467 тисяч та 87 тисяч євро, – Венедіктова

У ході санкціонованого судом обшуку у домробітниці народного депутата Віктора Медведчука (фракція "Опозиційна платформа – За життя") вилучили $467 тис. та 87 тис. євро.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили $467 тис. та 87 тис. євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", – написала Венедіктова.

Як повідомлялося, Личаківській районний суд Львова обрав народному депутату Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, зокрема про державну зраду.

Тільки 12 квітня правоохоронці під час спецоперації затримали Медведчука.

Співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".

Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.

У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.