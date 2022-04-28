БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
343 0

Латвія може припинити імпорт російського газу з 2023 року

латвия

Латвія, яка готується повністю відмовитись від імпорту газу з Росії, може припинити такі закупівлі з 2023 року.

Про це повідомляє агентство BNS з посиланням на оцінки латвійського уряду, передає Інтерфакс.

Сейм Латвії 28 квітня в другому, проміжному читанні підтримав поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії. Поки що остаточно не зрозуміло, коли ця заборона набуде чинності. Очікується, що дата буде обговорюватися під час розгляду поправок у остаточному читанні.

За словами парламентського секретаря міністерства економіки Ілзе Індріксоне, хоча найближчим часом поставки газу з Росії не плануються, для того, щоб повністю від них відмовитися, Латвії знадобляться послуги майбутнього естонського терміналу скрапленого природного газу в порту Палдіскі, враховуючи ризики наступного опалювального сезону та потенційні ризики розсинхронізації енергосистеми з Росією.

Латвія, як і її сусідки – Литва та Естонія, неодноразово заявляла про готовність припинити закупівлю газу в Росії через війну, розв'язану Росією проти України.

Раніше повідомлялося, що в Латвії планують побудувати власний СПГ-термінал.

Автор: 

газ (8069) імпорт (2403) Латвія (287) росія (14906)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 