Латвія може припинити імпорт російського газу з 2023 року

Латвія, яка готується повністю відмовитись від імпорту газу з Росії, може припинити такі закупівлі з 2023 року.

Про це повідомляє агентство BNS з посиланням на оцінки латвійського уряду, передає Інтерфакс.

Сейм Латвії 28 квітня в другому, проміжному читанні підтримав поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії. Поки що остаточно не зрозуміло, коли ця заборона набуде чинності. Очікується, що дата буде обговорюватися під час розгляду поправок у остаточному читанні.

За словами парламентського секретаря міністерства економіки Ілзе Індріксоне, хоча найближчим часом поставки газу з Росії не плануються, для того, щоб повністю від них відмовитися, Латвії знадобляться послуги майбутнього естонського терміналу скрапленого природного газу в порту Палдіскі, враховуючи ризики наступного опалювального сезону та потенційні ризики розсинхронізації енергосистеми з Росією.

Латвія, як і її сусідки – Литва та Естонія, неодноразово заявляла про готовність припинити закупівлю газу в Росії через війну, розв'язану Росією проти України.

Раніше повідомлялося, що в Латвії планують побудувати власний СПГ-термінал.