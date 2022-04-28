Нафтосервісна компанія Weatherford списала активи в Україні вартістю $19 мільйонів

Weatherford International, одна з нафтосервісних компаній "великої четвірки", повідомила про втрати на $19 млн у першому кварталі 2022 року, переважно пов'язані зі списанням всіх її активів в Україні, за винятком коштів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, її чистий збиток у січні-березні за GAAP становив $80 млн, порівняно зі $116 млн за аналогічний квартал 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виторг компанії склав $938 млн порівняно з $832 млн роком раніше.

Капітальні витрати компанії зросли до $20 млн порівняно з $15 млн у першому кварталі минулог року.

Вільний грошовий потік у минулому кварталі був негативним, насамперед, через потребу в оборотному капіталі, на $64 млн, що на $134 млн менше у порівнянні з показником минулого року.

Виручка компанії на Середньому Сході, а також в Азії та Африці склала $310 млн (+16%), у Північній Америці – $238 млн (+11%), у Латинській Америці – $163 млн (+29%). При цьому прибуток від діяльності в Європі, Росії та Тропічній Африці знизився на 7%, до $163 млн.

Як повідомлялося, наприкінці березня Weatherford International plc. останньою з "венликої четвірки" нафтосервісних компаній призупинила постачання нового обладнання та технологій в Росію, проте продовжує виконувати свої зобов’язання в рамках чинних проєктів.