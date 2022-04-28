Інвесткомпанія InVenture продає завод у Київській області за $1,5 мільйона

Інвестиційна компанія InVenture (Київ) продає за $1,5 млн єдиний майновий комплекс (ЄМК) харчового заводу в Миронівці (Київській облпсті, раніше – молокозавод "Миронівський завод сухого молока"), який здійснює переробку фруктів, овочів та м'яса.

Про це йдеться в оголошенні інвесткомпанії, передає Інтерфакс-Україна.

З 2020 року виробництво реконструюється та перепрофілюється у сучасне харчове виробництво з дотриманням усіх норм HACCP та ISO у галузі м'ясопереробки та переробки овочевої продукції.

ЄМК розташований на земельній ділянці, що орендується, площею 3,41 га і складається з головного виробничого корпусу площею 3,82 тис. кв. м, виробничого цеху (1,92 тис. кв. м), складу (0,53 тис. кв. м), складу-гаражу (0,58 тис. кв. м).

Виробництво оснащене камерою глибокого заморожування об'ємом 200 кубометрів та холодопродуктивністю 72кВт, холодильним складом обсягом 1,9 тис. кубометрів, основним обладнанням з переробки овочів, коренеплідною та салатною лініями EILLERT продуктивністю до 3 тонн/год кожна.

Актив включає вантажно-розвантажувальне обладнання, харчові контейнери та ящики, візки, столи та інше.

"Найоптимальніше цільове призначення об'єкта: м'ясопереробний комплекс, переробка овочів (зараз налагоджено виробництво овочевих наборів), ягід, фруктів (з урахуванням наявності основного обладнання), а також інші напрями переробки сільгосппродукції та виробництва продуктів харчування", – зазначено в повідомленні InVenture.

Миронівський завод сухого молока було побудовано та введено в експлуатацію у 1971 році. У 2004 році контрольний пакет акцій підприємства було придбано корпорацією "Клуб Сиру". За результатами 2003 року завод виробляв 19% сухого молока в Україні.

У травні 2013 року Господарський суд Києва визнав за банком "Фінанси та Кредит" право власності на майно двох підприємств із корпорації "Клуб Сиру" АТ "Карлівський завод сухого молока" (Полтавська область) та АТ "Соммас" (Київська область). Таким чином, Миронівський завод сухого молока, що належить АТ "Соммас", перейшов під контроль банку "Фінанси та Кредит".