Польська залізниця дозволила безкоштовний проїзд для українських біженців до 31 травня
"Укрзалізниця" з травня додає сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
"Так, уже з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01:37 та у Рівному о 05:26. Прибуття до польського Хелма об 11:30", – сказано в повідомленні.
Зворотна зупинка у Рівному передбачена о 01:00, в Бердичеві – о 04:31.
Вокзали обох міст будуть відчинені цілодобово, щоб надати можливість пасажирам дочекатися кінця комендантської години.
"Також відзначимо, що польська дирекція залізниць подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців", – додали в "Укрзалізниці".
