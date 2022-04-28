БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 486 0

Польська залізниця дозволила безкоштовний проїзд для українських біженців до 31 травня

укрзалізниця,евакуація

"Укрзалізниця" з травня додає сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Так, уже з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01:37 та у Рівному о 05:26. Прибуття до польського Хелма об 11:30", – сказано в повідомленні.

Зворотна зупинка у Рівному передбачена о 01:00, в Бердичеві – о 04:31.

Вокзали обох міст будуть відчинені цілодобово, щоб надати можливість пасажирам дочекатися кінця комендантської години.

"Також відзначимо, що польська дирекція залізниць подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців", – додали в "Укрзалізниці".

Автор: 

біженці (737) Польща (2481) Укрзалізниця (4888)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 