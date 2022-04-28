Курс долара на "чорному ринку" зріс на 1-1,5 гривні

Курс долара на "чорному ринку", що залишався відносно стабільним із середини квітня, останні два-три дні зріс на 1-1,5 грн.

Про це повідомили кілька учасників ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Середній курс купівлі долара у четвер становить 33,5 грн/$, середній курс продажу – 34,25 грн/$, що однак краще порівняно з "піком" у середу: 33,88 грн/$ та 34,75 грн/$ відповідно.

Співрозмовник у Національному банку припустив, що причиною такого підйому на невеликому за обсягом ринку може бути попит з боку покупців автомобілів, доки не закрилося вікно на їхнє пільгове ввезення.

Як повідомлялося, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$1, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$1. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.

Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$1 і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Зараз ця різниця збільшилася приблизно до 6%.

Обсяги продажу готівкової валюти на офіційному ринку в перший тиждень після його лібералізації зросли вдвічі – до $20,5 млн, проте це все одно це на порядок менше довоєнних показників, коли за тиждень офіційна купівля та продаж готівкової валюти становила близько $400 млн.