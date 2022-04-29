БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна підписала декларацію про намір розвивати безпечний простір в інтернеті

интернет

Міністерство цифрової трансформації підписало декларацію про майбутнє інтернету. Таким чином Україна спільно зі США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Співпраця з провідними країнами допоможе протидіяти:

  • поширенню дезінформації та недостовірної інформації,
  • шкідливій кіберактивності,
  • обмеженню доступу до інтернету,
  • незаконному стеженню тощо.

"Завдяки цьому ми спільно з розвинутими країнами зможемо протистояти російській пропаганді в інтернеті та здолати ворога в інформаційній війні. Рухаємося до відкритого, вільного, глобального, спільного, надійного та безпечного цифрового майбутнього разом", – додали в Мінцифри.

