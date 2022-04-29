Неплатоспроможні банки повернули кредиторам у березні 933 мільйони

Протягом березня банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 932,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із зазначеної суми, зокрема, 1,3 млн грн спрямовано на погашення вимог 3 черги, що виникли зокрема на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, на погашення вимог 4 черги – фізичних осіб понад гарантовану суму – 18,3 млн грн, на погашення 5 черги – вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування, – 900 млн грн, на погашення вимог 7 черги – юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 13,3 млн грн.

Загалом за перші три місяці 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 1, 03 млрд грн, з яких 63,7 млн грн спрямовано на позачергове погашення вимог забезпечених кредиторів.

В цілому за весь період станом на 1 квітня задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 56,9 млрд грн, з яких 17 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 15,7 млрд грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків.

"У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків", – йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", подано 72 позовні заяви щодо 45 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 821 особа. Загальна сума позовних вимог складає 100,8 млрд грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 76 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 28 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 20 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 60 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 16,26 млрд грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 квітня 2022 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів – 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2,66 млрд грн.