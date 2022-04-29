Німеччина готова підтримати ембарго на нафту з РФ, – ЗМІ

Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Євросоюзу на імпорт сирої нафти з РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на урядових чиновників, передає Європейська правда.

Зазначається що Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою.

Однак у середу представники Німеччини в інститутах Євросоюзу зняли заперечення країни проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Берліну дадуть достатньо часу для забезпечення альтернативних постачань, заявили два чиновники.

Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.

При цьому залишається питання про те, як швидко ЄС припинить закупівлю російської нафти і чи застосує він такі заходи, як граничні ціни або тарифи. США наполягають на тому, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть спричинити затяжне зростання цін на нафту.

Німеччина та деякі інші країни останнім зробили практичні кроки, щоб замінити Росію іншими постачальниками.

За словами дипломатів, деякі держави-члени, включаючи Угорщину, Італію, Австрію та Грецію, як і раніше, обережно ставляться до економічних наслідків нафтового ембарго.

Щоб ембарго почало діяти, його мають схвалити усі 27 урядів.