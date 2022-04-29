Маск передав Україні системи енергозбереження Tesla Powerwall
Американській мільярдер Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики", – пояснив він.
Міністр наголосив, що це обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.
