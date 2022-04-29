БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Маск передав Україні системи енергозбереження Tesla Powerwall

Американській мільярдер Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики", – пояснив він.

Міністр наголосив, що це обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.

