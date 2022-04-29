Україна отримала грант через Світовий банк на 90 мільйонів євро

До України надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро, яке було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в межах Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані до загального фонду держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

У Мінфіні нагадали, що 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту з Цільового фонду у розмірі 88,5 млн євро.

Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.