Грузинський виробник води Borjomi припиняє роботу заводів через санкції (оновлено)

Грузинська компанія IDS Borjomi Georgia внаслідок санкцій з 29 квітня припиняє роботу на обох своїх заводах в Боржомі.

Про це повідомляє суспільний мовник Грузії із посиланням на заяву компанії.



Основною причиною відповідного рішення називають фінансові труднощі, які почалися через війну в Україні.



"Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами", – йдеться у заяві.

Російська "Альфа-груп" володіє контрольним пакетом у розмірі 60% акцій IDS Borjomi з 2013 року. Засновник Alpha Group Міхаіл Фрідман потрапив до списку російських олігархів, які потрапили під санкції.

В Україні Фрідману та партнерам через IDS Borjomi Ukraine належать Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП "Нова Ком". Група компаній випускає мінеральну воду під ТМ Borjomi, "Моршинська", "Моршинська", "Миргородська", "Миргородська лагідна", Aqua Life, "Аква Няня", "Аляска".