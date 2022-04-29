Українські банки у березні отримали збитки на 10 мільярдів, – Нацбанк

У січні-березні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат у 160 млн грн через отриманий у березні чистий збиток у розмірі 10,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Регулятор нагадав, що в січні-лютому чистий прибуток банківського сектору становив 9,91 млрд грн.

"Із початком повномасштабної війни банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відобразилося на процентних та комісійних доходах фінустанов", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що темпи зростання чистого процентного доходу в березні суттєво сповільнилися – до 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р. Чистий комісійний дохід скоротився за І квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.

Водночас, наголошує НБУ, операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками першого кварталу становив 22,23 млрд грн порівняно з 13,69 млрд грн у першому кварталі 2021 року.

"Від’ємний фінансовий результат першого кварталу визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні – на 15,86 млрд грн", – додали в Нацбанку.

Регулятор зазначає, що загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги й надалі негативно впливатиме на прибутковість банків. Втрати від кредитного ризику очікувано зростатимуть з огляду на поступовий вплив економічної кризи на діяльність позичальників. Тож оцінити вплив війни на капітал банків можна буде лише із часом.

Водночас Нацбанк вітає належне відображення банками фінансових показників.

"Національному банку дуже важливо бачити реальний стан справ у банківській системі. Тому, якими б не були збитки за результатами війни, ми закликаємо банки не приховувати їх шляхом "прикрашання" звітності. Без цього нам складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи після перемоги. Банківська система має значний запас міцності, щоб поглинути тимчасові негативні наслідки війни. Водночас фінансові установи у разі потреби матимуть час на відновлення фінансової стійкості", – прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 – збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.