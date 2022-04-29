Інфляція у єврозоні знову встановила рекорд

Споживчі ціни у єврозоні у квітні збільшились на 7,5% у річному вираженні, що є максимальним показником за всю історію підрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу, передає Інтерфакс-Україна.

Інфляція прискорилася порівняно з 7,4% у березні та 5,9% у лютому.

Аналітики, опитані Trading Economics, також прогнозували зростання цін в поточному місяці на 7,5%.

Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) на рівні 2% більш ніж утричі. Висока інфляція зумовлена ​​переважно триваючим підвищенням цін на енергоносії, попри те, що темпи зростання сповільнилися до 38% порівняно з 44,4% у березні.

Харчі, алкоголь та тютюн у поточному місяці подорожчали на 6,5% проти 5% місяцем раніше. Вартість послуг зросла на 3,3% порівняно з 2,7% у березні.

Ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні збільшилися на 3,5% у річному вираженні після підвищення на 2,9% у попередньому місяці. Показник виявився вищим за очікування експертів на рівні 3,1%.