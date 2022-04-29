В Україні хочуть маркувати товари компаній, які продовжують працювати в РФ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні закон щодо підвищення податків для компаній, які продовжують працювати в РФ.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він додав, що до законопроєкту №7232 також додали вимогу обов'язково зазначати зв'язки з РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній.

Крім того, ці компанії втатять пільги на "ДіяСіті", можливість користуватися послугами "інвестнянь", отримувати податкові пільги на прямі податки. Також компанії не зможуть отримувати ліцензію азартних ігор тощо.

Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором". Для таких компаній запроваджуються підвищені на 50% ставки податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та податку на майно.

Водночас Кабміну пропонується надати право самостійно звільняти від підвищеного оподаткування компанії, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором, але постачають на український ринок продукцію, що "має соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України".