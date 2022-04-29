Суд арештував активи російського олігарха в "Альфа-Банку" на 470 мільйонів (оновлено)

Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн. Кошти перебували на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

"Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Водночас в Офісі генпрокурора не уточнили ім’я російського олігарха та назву банківської установи. Однак відомо, що серед десятки найбільших українських банків лише "Альфа-Банк" має російських бенефіціарів, на початку березня НБУ включив його до переліку системно важливих.

Читайте також: Український "Альфа-Банк" уник британських санкцій, на відміну від банку його власників у Росії

НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.