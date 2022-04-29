"Укрпошта" відновить роботу інтернет-магазину з 1 травня

Інтернет-магазин "Укрпошти" з 1 травня відновить роботу для всіх клієнтів.

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

Він додав, що після відновлення роботи магазину в ньому буде доступна певна кількість марок "Русскій воєнний корабль, іді …!".

"Там будуть виставлені всі залишки з суботи (якщо будуть) + 5000 замовлень або 30 000 марок. Додатково, як обіцяли, з 1 травня в нашому інтернет-магазині Ви зможете придбати мерч (футболки, світшоти (як в мене на фото) та магніти) з зображенням нашої відомої марки, а також інші марки з минулих тематичних випусків", – написав Смілянський.

Він також пообіцяв, що марки для покупців, які оплатили замовлення раніше та отримали підтвердження (понад 14 тисяч замовлень), будуть відправлені до кінця наступного тижня, за винятком близько 800 покупців, які оформили замовлення повторно.

"Всі, хто замовляв в старому інтернет-магазині і не зміг замовити в новому отримають особистий email в суботу, 30 квітня вранці. Через унікальне посилання буде можливість зробити 1 замовлення на 1 аркуш з 1 IP адреси... На це ми виділяємо 10 000 замовлень по 6 марок. Або 60 000 марок. Замовлення можна буде зробити до 18:00 30 квітня, або до того часу поки 48 000 марок будуть в наявності", – уточнив Смілянський.

Як повідомлялося, онлайн-магазин "Укрпошти" не працював з 22 квітня, в компанії називали причиною цього DDos-атаку.