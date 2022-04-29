Кабмін віддав ліцензування експорту добрив Мінагрополітики

Кабінет міністрів передав Міністерству аграрної політики та продовольства повноваження видавати ліцензії на експорт азотних мінеральних та хімічних добрив обсягом до 210 тис. тонн до 1 липня, до цього дозволи на експорт добрив видавало Міністерство економіки.

Відповідна постанова Кабміну №485 від 26 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому пункті приміток, здійснюється на підставі заявок у межах квоти в розмірі 70 000 тонн щомісяця та на підставі погоджень, що надаються Мінагрополітики в одноденний строк без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів постановою №353 від 24 березня скасував запроваджену на початку березня заборону експорту азотних мінеральних та хімічних добрив, натомість встановивши квоту на вивіз цієї продукції.

Документом було встановлено, що добрива, що експортуються, проходять ліцензування в установленому Міністерством економіки порядку. Квота не їх експорт встановлена на рівні до 210 тис. тонн у найближчі три місяці, але не більше 70 тис. тонн на місяць.