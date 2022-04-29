Україна почала експортувати кукурудзу через порти Румунії, – ЗМІ

Перший з початку російського військового вторгнення в Україну вантаж української кукурудзи на 71 тис. тонн вирушив з чорноморського порту Констанца (Румунія).

Як пише Reuters, до цього порту надійшло вже близько 80 тис. тонн українського зерна, ще стільки ж на підході до нього, передає Інтерфакс-Україна.



Оскільки морські порти України були заблоковані окупантами після вторгнення РФ в Україну, четвертий у світі експортер зернових культур був змушений постачати вантаж до Румунії поїздом через західний кордон або через свої невеликі річкові порти на річці Дунай.



"Підтримати експорт українського зерна – значить запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів. У порівнянні з початковим моментом, коли всі шукали альтернативні транспортні коридори для зернового експорту, вони поступово формуються", – зазначив президент портового оператора Comvex Віорел Панайт, який організовував постачання партії української кукурудзи.



Як повідомлялося, українські та румунські міністерства наприкінці березня розпочали переговори про експорт сільгосппродукції з України через європейські морпорти, зокрема румунський порт Констанца.



Україна має на складах десятки мільйонів тонн сільгосппродукції, але через морську блокаду країною-агресором РФ не може постачати її на свої традиційні ринки збуту.



Прикордонні з Україною країни відгукнулися на проблему з експортом сільськогосподарської продукції, і вже значно спростили процедури оформлення вантажних перевезень або активно працюють над цим. Зокрема, ліберальні умови для українських перевізників запровадили Румунія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія та Італія, Туреччина, Болгарія, Грузія, Данія, Греція, Австрія.