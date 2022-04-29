lifecell збільшив квартальний прибуток у 2,5 рази

Мобільний оператор lifecell за підсумками січня-березня 2022 року зафіксував чистий прибуток у розмірі 209,4 млн грн, що у 2,52 рази більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

Як повідомляється, дохід компанії у першому кварталі поточного року зріс на 21,5% – до 2,31 млрд грн з 1,9 млрд грн за перший квартал 2021 року.

Показник EBITDA за підсумками зазначеного періоду зріс на 20% – до 1,29 млрд грн (у першому кварталі 2021 року – 1,08 млрд грн). У той же час маржа EBITDA скоротилася на 0,7 процентних пункти – до 56% (56,7%).

Капітальні вкладення lifecell за перші три місяці року зросли на 24,3% – до 711,6 млн грн з 572,4 млн грн у першому кварталі минулого року.

Активна тримісячна абонентська база lifecell збільшилася на 11,3% – до 8,9 млн абонентів (8 млн у січні-березні 2021 року).

Активний тримісячний ARPU зріс на 7,1% у річному обчисленні та склав 84,3 грн (78,7 грн роком раніше). У той самий час показник 12-місячного активного MoU скоротився на 4,1% – до 170 хвилин (177 хвилин у першому кварталі 2021 року).

"Частина наших людей воює на передовій. Інші в умовах війни виконують свою роботу під час ракетних обстрілів. Як тільки наша армія звільняє територію від окупантів, наші бригади разом із підрядними організаціями виїжджають на зруйновані об'єкти та відновлюють їхню роботу. Ось чому першим кварталом 2022 можна пишатися. І я радий бути частиною команди lifecell та частиною України", - прокоментував підсумки кварталу 2022 року генеральний директор lifecell Ісмет Язіджі.

Як повідомлялося, lifecell за підсумками 2021 року отримав чистий прибуток у розмірі 610,9 млн грн, що у 4,24 рази менше, ніж у 2020 році (2,59 млрд грн), при цьому дохід оператора у 2021 році зріс на 24,1% – до 8,48 млрд грн. Показник EBITDA зріс на 30,9% – до 4,75 млрд грн, а показник маржі EBITDA – на 2,9 процентних пункти (п.п.), до 56%.

Капітальні інвестиції lifecell у 2021 році збільшилися на 3,2% – до 3,59 млрд грн.