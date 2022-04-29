Відтік капіталу з Росії перевищить $150 мільярдів, – ЦБ РФ
Відтік капіталу з Росії за підсумками 2022 може досягти $151 млрд.
Про це йдеться у оновленому середньостроковому прогнозі ЦБ РФ, повідомляють російські ЗМІ.
У лютому ЦБ прогнозував відтік капіталу із Росії за підсумками року на рівні $75 млрд.
Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році відтік капіталу з Росії складе $69 млрд ($60 млрд у лютневому прогнозі), у 2024 році – $24 млрд ($55 млрд у лютневому прогнозі).
Як повідомлялося, за даними ЦБ РФ, чистий відтік капіталу з Росії у першому кварталі 2022 року зріс до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, за підсумками 2021 року відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар29.04.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль