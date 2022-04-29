БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Ощадбанк" продав консервний завод у Кропивницькому за 47 мільйонів

консервы,госрезерв

"Ощадбанк" продав на електронному аукціоні OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" Мін’юсту консервний завод з обладнанням у Кропивницькому на умовах фінансового лізингу.

Ціна продажу об’єкта за підсумками аукціону склала 47,3 млн грн, повідомляє пресслужба "СЕТАМ".

Комплекс та обладнання знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Соколівське, просп. Соколівський (Комсомольський), 1А.

"Попри те, що об’єкт реалізувалася на умовах розстрочки платежу, покупець зробив ставку, яка дорівнює повній вартості без умов лізингу. Продаж такого великого заводу вказує на те, що економіка потроху оговтується і пристосовується до поточної ситуації", – відзначив гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

аукціон (1359) Ощадбанк (685) СЕТАМ (182)
На китайском ТВ показали карту раздела России?29.04.2022, 20:39 1,130 государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала, передает https://t.me/c/1233777422/27520 «Украина Online» .
29.04.2022 20:48 Відповісти
29.04.2022 20:50 Відповісти
29.04.2022 20:51 Відповісти
Продаж такого великого заводу за такі копійки та ще й в розстрочку, його що дєрмак купив за зарплату від опи? Непоганий бізнес під час війни, скупити усі народні і державні активи за безціньhttps://biz.censor.net/n3337723
30.04.2022 10:01 Відповісти

