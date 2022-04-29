"Ощадбанк" продав консервний завод у Кропивницькому за 47 мільйонів

"Ощадбанк" продав на електронному аукціоні OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" Мін’юсту консервний завод з обладнанням у Кропивницькому на умовах фінансового лізингу.

Ціна продажу об’єкта за підсумками аукціону склала 47,3 млн грн, повідомляє пресслужба "СЕТАМ".

Комплекс та обладнання знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Соколівське, просп. Соколівський (Комсомольський), 1А.

"Попри те, що об’єкт реалізувалася на умовах розстрочки платежу, покупець зробив ставку, яка дорівнює повній вартості без умов лізингу. Продаж такого великого заводу вказує на те, що економіка потроху оговтується і пристосовується до поточної ситуації", – відзначив гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.