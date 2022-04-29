Нацбанк помітив поступове відновлення економіки після обвалу в березні

Національний банк України фіксує адаптацію та поступове відновлення економіки після її обвалу в перші тижні війни.

Про це повідомив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці для Інтерфакс-Україна.

"Економіці важко, але вона адаптується і працює. У міру усунення основного руйнівного фактора – російських окупантів – вона відновлюється. Якщо у березні окупацією та активними бойовими діями було охоплено 10 областей та Київ, які виробляли 55% ВВП, то зараз це шість областей та 20% ВВП відповідно", – написав Лепушинский.

Серед основних процесів, що свідчать про відновлення, Лепушинський назвав скорочення майже вдвічі кількості підприємств, що повністю зупинили діяльність, – з 32% до 17%, хоча 60% підприємств усе ще працюють нижче за довоєнний рівень завантаженості.

Згідно з оперативними опитуваннями НБУ, практично третина підприємств зараз взагалі не мають проблем із нестачею ресурсів, а 48% опитаних вистачить наявних ресурсів більш ніж на місяць, таким чином порівняно з березнем скоротилася частка бізнесів, у яких закінчилися запаси.

Лепушинський додав, що починає працювати металургія, активізується машинобудування, харчова промисловість працює на повну потужність у відносно спокійних регіонах і відновлюється на звільнених територіях. За його словами, поступово відновлюється ринок праці, хоча кількість тих, хто шукає роботу, зростає швидше, ніж кількість вакансій, що призводить до зниження зарплат.

"Менші зарплати – це неприємний наслідок війни. Проте зараз важливо, що ринок праці функціонує та дозволяє бізнесу адаптуватися та знайти працівників", – зазначив представник регулятора.

Він також додав, що Нацбанк поки продовжить паузу в публікації Інфляційного звіту з макроекономічним прогнозом – до нормалізації економічної ситуації.

"Війна – чи не єдина вагома причина зробити паузу у макроекономічному прогнозуванні. Враховуючи, що додаються додаткові джерела невизначеності – тривалість та наслідки бойових дій – точні прогнози сьогодні зробити неможливо", – пояснив Лепушинський.

За його словами, щоб тримати руку на пульсі, НБУ активізував роботу з пошуку та обробки альтернативних даних, оскільки кількість офіційних даних звузилася.

"При поточній інтенсивності подій слід визначати лише найочевидніші тенденції, що визначають розвиток економіки. Після зниження невизначеності саме на такі тенденції "нанизуватимуться" прогнозні сценарії", – написав директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Він уточнив, що в Нацбанку очікують, що ВВП цього року знизиться не менше ніж на третину, і втрати можуть бути більшими, якщо активні бойові дії затягнуться.

Однією з причин такого падіння Лепушинський назвав руйнування найважливіших об'єктів інфраструктури, виробництва, нерухомості та цінного рухомого майна.

За останніми оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу становлять близько $100 млрд, або половини всього ВВП України за 2021 рік, зазначається у колонці. Серед інших факторів Лепушинський назвав відсутність внутрішніх джерел для такого значного нарощування капіталу, хоча й вважає досить обґрунтованими надії на зовнішні джерела як за рахунок конфіскованих російських активів, так і завдяки підтримці міжнародних організацій, ЄС та двосторонньої допомоги країнам.

Ще однією причиною Лепушинський вказав робочу силу, оскільки країну залишило, за оцінками ООН, 5 млн осіб, і на початковому етапі відновлення через порушення зв'язків, знищення виробництв та логістики попит на робочу силу буде низьким, що зумовлюватиме високий рівень безробіття та тиснути на зарплати.

"Однак при відновленні та наростанні виробничих потужностей ситуація зміниться: попит на робочу силу зросте і спричинить підвищення зарплат. Важливу роль відіграватимуть заходи з метою стимулювання повернення мігрантів в Україну, наприклад, через податкові стимули та заходи щодо перекваліфікації", – зазначив представник НБУ.