Банки видали аграріям пільгових кредитів для проведення посівної на 15 мільярдів

Українські банківські установи за період з середини березня по 28 квітня прокредитували аграріїв у рамках держпрограми з підтримки посівної кампанії 2022 року на загальну суму 14,95 млрд грн, у тому числі за тиждень 21-28 квітня видано позик та портфельних гарантій на 6,11 млрд грн.

Відповідні дані щодо фінансування посівної кампанії в умовах військового вторгнення РФ в Україну оприлюднені на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня банки видали аграріям кредитів приблизно як за два попередні тижні разом. І далі ми не плануємо зменшувати темпи, адже уряд зараз створив усі умови для здешевлення та доступності кредитних ресурсів для аграріїв", – цитує відомство міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Уточнюється, що 80% (12 млрд грн) наданих позикових коштів склали портфельні гарантії, тоді як всього доступу до фінансування отримали сумарно 5,03 тис. с/г товаровиробників (за останній тиждень – 1,96 тис.).

Найбільше кредитів під проведення посівної залучили аграрії Кіровоградської – 2,47 млрд грн, Вінницької – 1,83 млрд грн, Дніпропетровської – 1,47 млрд грн, Одеської – 1,26 млрд грн, Полтавської – 1,2 млрд грн.

За даними Мінагрополітики, кредити до 60 млн грн за цією програмою видаються під 0% річних (за програмою державної фінансової підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"). Термін такого кредитування – до шести місяців, а після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5% річних. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підлягають визначенню с/г товаровиробника.

Відомство нагадало, що урядова програма підтримки посівної реалізується силами Кабміну, Мінагрополітики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку та банківського сектора.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці березня розширив порядок видачі с/г виробникам гарантій за кредитами на портфельній основі під закупівлю необхідних їм ресурсів для проведення посівної кампанії у 2022 році, оскільки через військове вторгнення Росії в Україну частина аграріїв втратили оборотні кошти для проведення весняних робіт.

Так, у рамках портфельного кредитування с/г виробники зможуть отримати позики на купівлю добрив, засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів, палива, запасних частин для с/г техніки, а також на поповнення основних засобів та нематеріальних активів, оплату праці, оренду нерухомого та рухомого майна, роботи та послуги для своєї операційної діяльності.

Загальний бюджет цієї програми на підтримку посівної 2022 року становить 50 млрд грн.