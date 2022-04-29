Австрійський партнер "Газпрому" спише 1 мільярд євро інвестицій у "Північний потік-2"

Австрійська нафтогазова група OMV визнала знецінення активів у розмірі 1 млрд євро за проектом "Північний потік 2".

Як зазначається у звіті компанії, OMV також відобразила збиток у розмірі 658 млн євро, пов'язаний з рекласифікацією інших російських активів – компанії-оператора Південно-Російського газового родовища "Північнафтогазпром" (ПНГП, СП з "Газпромом", частка OMV – 24,99%) та трейдингової компанії "Газпром ЮРГМ Девелопмент" (ЮРГМ), повідомляє Інтерфакс.

Компанія вказує, що внаслідок запроваджених Росією контрсанкцій втратила можливість отримувати дивіденди та впливати на роботу своїх російських активів, а отже припинила враховувати їх у консолідованій звітності.

Глава австрійської нафтогазової компанії OMV Альфред Штерн під час телеконференції для інвесторів уточнив, що загальний обсяг списань, пов'язаних із російськими активами, може становити близько 2 млрд євро.

"Це приблизно 1 млрд євро за нашими боргами за довгостроковим проектом "Північного потоку 2"..., а інший мільярд – списання за активами в Росії. Це пов'язано з нашим рішенням деконсолідувати 200 мільйонів курсових різниць за минулий рік", – сказав Штерн.

Він не зміг відповісти, чи зможе компанія вийти з російських активів: "У поточній ситуації в Росії за рішенням президента не допускається вихід з активів, тому ми позбавлені простору для маневру".

На питання про можливості оплати російського газу в рублях Штерн відповів, що компанія шукає рішення, яке не порушило б санкцій. Він зазначив, що всі поточні контракти на постачання газу передбачають оплату в євро. При цьому для проведення операцій, пов'язаних з російськими проектами, "дочки" OMV мають рублеві рахунки, але "вони не мають жодного відношення до оплати поставок газу".

Як повідомлялося, раніше німецька енергетична компанія Uniper, багаторічний партнер російського "Газпрому", оголосила про рішення списати фінансову участь у газопроводі "Північний потік-2" у розмірі майже 1 млрд євро та більше не укладати довгострокових контрактів на постачання російського природного газу.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих територій Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром". Спочатку передбачалося, що частки у проекті отримають Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper та Wintershall, проте польський антимонопольний регулятор заблокував реалізацію цього плану. Однак європейські партнери "Газпрому" зобов'язалися надати довгострокове фінансування 50% від загальної вартості проекту, тобто по 950 млн євро.