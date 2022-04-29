Влада Києва закликала мешканців утриматися від поїздок автомобілем через брак палива
Міська влада закликає киян, і зокрема водіїв, не пересуватися містом приватним автотранспортом без нагальної потреби через брак палива.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської адміністрації.
"На сьогодні у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, що приїхали в місто і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам’ятати про потреби армії і наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням", – наголосив Поворозник.
За його словами, наразі в місті немає проблем із використанням громадського транспорту, його мережа постійно розширюється.
Зокрема, у столиці курсує метро, 62 автобусних, 16 трамвайних та 25 тролейбусних маршрутів.
Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки визнали дефіцит пального на українських АЗС. За даними міністерства, постачання палива відновиться протягом наступного тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику.
