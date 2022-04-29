Збитки мережі АТБ оцінюються в мільярди гривень, – директор

Мережа магазинів АТБ скоротила частину працівників непрацюючих магазинів та розподільчих центрів, збитки мережі оцінюються у мільярди гривень.

Про це розповів директор корпорації Борис Марков у інтерв'ю Forbes.

"Попередні оцінки наших збитків становлять мільярди гривень. Це дуже попередньо. Частина нашого товару була знищена на складах наших аутсорсерів, і ми досі не маємо інформації про обсяги втраченого. Частину товару розграбували в магазинах на окупованих територіях, і ми не маємо доступу до цих магазинів. Частину магазинів зруйновано. І зараз триває дослідження завданої шкоди", – розказав Марков.

За його словами, повністю або частково знищені два ключових розподільчих центра (РЦ), які знаходилися в Київському регіоні. Вони обслуговували Київську, Чернігівську області та центральну Україну. Повністю зруйнований РЦ на 25 000 кв. м, другий – наполовину.

Ще один розподільчий центр, який знаходиться на території Херсонської області, з перших днів війни потрапив на непідконтрольну територію, а харківський РЦ через близькість до бойових дій працює на 20-30% від своєї потужності.

"Ми вимушені переключитися на ті розподільчі центри, які лишилися. Вони працюють з екстремальним навантаженням – в 1,5 раза вище, ніж пікове навантаження на Новий рік", – зазначив Марков.

За його словами, призупинено роботу близько 200 магазинів. Частково тому, що вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій або через неможливість доставки товару. Частково через те, що логістика в перші дні переходила на нові рейки.

"Десятки наших магазинів в окремих містах, де йшли активні бойові дії, тижнями працювали в глибокий збиток, виконуючи нашу соціальну місію – забезпечення людей продуктами харчування", – додав він.

Зараз відновлюється робота магазинів у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

"Усюди, де є доступність, ми плануємо відкривати. Сподіваюся, якщо не буде військового загострення, ми протягом квітня – травня відкриємо ті магазини, які не потребують великої реконструкції", – додав Марков.

Він також розповів, що трудові відносини припинено з певною частиною співробітників. Здебільшого це працівники магазинів, які не працювали, і розподільчих центрів, до яких не було доступу. Ще близько 4500 працівників власноруч написали заяви на звільнення, тому що виїхали за кордон. Понад 2000 співробітників з початку військових дій пішли обороняти нашу країну.

"У березні ми максимально підтримували та зберігали оплату для всього колективу. Але у нас працює майже 70 000 людей. Безстроково це робити неможливо. Ми просто розвалимося", – зазначив Марков.

За його словами, частина центрального офісу була релокована до Львова, також створено резервний офіс на випадок можливої окупації Дніпропетровської області. Також перевезено частину регіональних офісів, для того щоб зберегти керованість регіонів.