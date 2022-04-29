БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзалізниця" скасувала всі потяги до Одеси з 1 по 3 травня

На період дії подовженої комендантської години в Одесі з 1 по 3 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Водночас приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух.

Нагадаємо, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

