ООН подвоїть допомогу українцям, – Гуттеріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про плани Організації подвоїти підтримку українців в умовах війни.

Про це Гуттеріш повідомив у Twitter.

"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання йому просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля щодо порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і у всіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну", – написав Гутерріш.

Як повідомлялося, генсек ООН прибув із візитом до України 27 квітня ввечері, а 28 квітня вранці відвідав звільнені від окупації міста Київської області на північний захід від столиці.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 14 квітня затвердив дві програми виплат внутрішньо-переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН.

ООН (369) допомога (1596)
ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ ОТРЯДЫ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕСТУПНИКОВ-РОССИЯН В СТРАНАХ ООН !!!
30.04.2022 04:47 Відповісти

