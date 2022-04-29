ООН подвоїть допомогу українцям, – Гуттеріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про плани Організації подвоїти підтримку українців в умовах війни.
Про це Гуттеріш повідомив у Twitter.
"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання йому просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля щодо порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і у всіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну", – написав Гутерріш.
Як повідомлялося, генсек ООН прибув із візитом до України 27 квітня ввечері, а 28 квітня вранці відвідав звільнені від окупації міста Київської області на північний захід від столиці.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 14 квітня затвердив дві програми виплат внутрішньо-переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН.
