Кабмін визначив першочерговий перелік переселенців для отримання житла

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 квітня, визначив перелік категорій сімей переселенців, яким житло за державний кошт надаватиметься у першу чергу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Інтерфакс-Україна.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який визначає, яким сім'ям з переселенців надаватиметься житло в першу чергу. Це багатодітні сім'ї, вагітні жінки, сім'ї з дітьми, люди, які втратили працездатність, пенсіонери. Держава викуповуватиме житло для тимчасового проживання сімей. Також ремонтуватимемо об'єкти житлового фонду, щоб там розселяти людей", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, українці уже зареєстрували через "Дію" понад 100 тис. заявок на відшкодування зруйнованого майна.

"І після перемоги ми всі відбудуємо. Сьогодні розширимо такі можливості для юридичних осіб. Вже найближчим часом вони також зможуть подавати заявки через "Дію", щоб уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна", – додав голова уряду.

Як уточнив у Telegram за підсумками засідання Кабміну представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зокрема було затверджено низку порядків, які регламентують надання тимчасового житла переселенцям:

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО;

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО.

При цьому визначено наступні механізми формування фонду житла для ВПО: викуп житла, будівництво фондів тимчасового житла, реконструкція наявних будинків і гуртожитків, передача житла в комунальну або державну власність, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду.