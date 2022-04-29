За час війни в "Prozorro.Продажі" оголошено більше 5000 земельних аукціонів

У системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 5 тис. онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі. Загальна вартість усіх лотів – 1,44 млрд грн. Загальна площа земельних ділянок – понад 27 тис. га.

Про це повідомляють у "Prozorro.Продажі".

Як повідомляється, за час війни за результатами успішно завершених земельних аукціонів до бюджетів різних рівнів надійшло майже 96 млн грн. Із 5 тис. оголошених аукціонів майже 1800 – із продажу землі та понад 3200 – із оренди.

Загальна площа земельних ділянок за аукціонами з оренди землі – 23,8 тис. га, вони оцінюються в 110 млн грн; аукціонів із продажу – 3,4 тис. га, які оцінюються в 1,3 млрд грн.

Зростання ціни на торгах у середньому становить 190%.

За даними аналітичного модуля 627 організаторів оголосили аукціони з продажу та здачі в оренду земель. Декілька десятків організаторів – це приватні землевласники.

Станом на 28 квітня в системі повністю завершено майже 1700 земельних аукціонів, ще 320 торгів – на етапі укладання договорів. Середній показник конкуренції на торгах – 3,4 учасника.

До топ-5 за стартовою вартістю земель входять Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Волинська області.

Найбільшу кількість аукціонів із продажу земель оголошено у Київській області, таких торгів – 407. Ще 189 аукціонів, на яких можна купити земельну ділянку, – в Одеській області, 151 – у Львівській, 147 – у Закарпатській. Оголосили аукціони з продажу земель в системі 266 організаторів.

Найактивніші регіони, які пропонують до здачі в оренду землю, – Одеська (438), Львівська (216), Кіровоградська (160), Київська (80), Дніпропетровська (64). Саме тут оголошено найбільшу кількість відповідних аукціонів.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у "Prozorro.Продажі". Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі "Prozorro.Продажі" торги з продажу та оренди с/г землі.