БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
349 0

Кабмін схвалив вихід України з податкової угоди з РФ

россия,флаг,прапор,росія

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт про денонсацію міжурядової Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ця угода була підписана 8 лютого 1995 року та ратифіковану Верховною Радою України 6 жовтня того ж року.

"Мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України. Прийняття закону дозволить денонсувати Угоду та припинити застосування норм, встановлених нею", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що денонсація угоди забезпечить:

  • недопущення поповнення бюджету країни агресора шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів РФ, що здійснюють діяльність в Україні. Після денонсації угоди до всіх доходів резидентів РФ, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування – 15%, замість пільгових ставок у розмірі 5% – на дивіденди, 10% або 0% – на проценти та 10% – на роялті;
  • недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в РФ резидентами України, що здійснюють діяльність у РФ;
  • звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з РФ з податкових питань.

Автор: 

Кабмін (7914) Мінфін (2984) податки (2556) росія (14941)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 