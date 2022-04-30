Кабмін схвалив вихід України з податкової угоди з РФ
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт про денонсацію міжурядової Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ця угода була підписана 8 лютого 1995 року та ратифіковану Верховною Радою України 6 жовтня того ж року.
"Мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України. Прийняття закону дозволить денонсувати Угоду та припинити застосування норм, встановлених нею", – зазначається у повідомленні.
Очікується, що денонсація угоди забезпечить:
- недопущення поповнення бюджету країни агресора шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів РФ, що здійснюють діяльність в Україні. Після денонсації угоди до всіх доходів резидентів РФ, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування – 15%, замість пільгових ставок у розмірі 5% – на дивіденди, 10% або 0% – на проценти та 10% – на роялті;
- недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в РФ резидентами України, що здійснюють діяльність у РФ;
- звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з РФ з податкових питань.
