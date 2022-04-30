Кабмін схвалив вихід України з податкової угоди з РФ

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт про денонсацію міжурядової Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ця угода була підписана 8 лютого 1995 року та ратифіковану Верховною Радою України 6 жовтня того ж року.

"Мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України. Прийняття закону дозволить денонсувати Угоду та припинити застосування норм, встановлених нею", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що денонсація угоди забезпечить: