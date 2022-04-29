БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
383 0

Нацбанк повернув комісію при використанні платіжних карток системи "Простір"

простир

Національна платіжна система "Простір" з 1 травня відновлює дію міжбанківських комісій (інтерчейндж) за операціями оплати товарів і послуг за допомогою платіжних карток "Простір".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З 1 травня розмір ставки міжбанківської комісії для таких операцій становитиме 0,3% (це нижче, ніж у довоєнний час). Він поширюватиметься на безготівкові операції за картками "Простір" з оплати товарів та послуг у торговельно-сервісних підприємствах України та в електронній комерції.

Водночас ставка інтерчейндж на рівні 0% залишається для операцій:

  • збирання коштів через благодійні організації та соціальні служби (МСС код – 8398);
  • купівлі військових облігацій (МСС код – 6211).

Нагадаємо, що з 7 березня до 30 квітня цього року НПС "Простір" було встановлено ставку інтерчейндж на рівні 0% для всіх операцій.

