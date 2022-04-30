Німеччина підтримала заборону на імпорт російського урану

Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

"У середу посол Німеччини оголосив нову позицію Берліна, сказавши, що вони не лише підтримують нафтові санкції, але й активно виступають за поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження ціни, та заборону на російський уран", – зазначив співрозмовник видання.



Зазначається, що санкції ЄС можуть вплинути на нові проєкти в атомній енергетиці, якими керує західноєвропейська "дочка" Росатома, що базується у Парижі.



Той факт, що Німеччина як економічний центр ЄС, підтримує ці обмеження, підвищує ймовірність запровадження таких санкцій. Водночас багато країн Східної Європи залежать від російського урану.

Зокрема, ядерні реактори російського виробництва в Чехії, Угорщині, Фінляндії, Болгарії, Румунії та Словаччині використовують лише ядерне паливо з РФ, і наразі не мають альтернативи йому. Водночас Словаччина заявила, що має запас ядерного палива до кінця 2023 року, але заборона на російський імпорт може мати наслідки у майбутньому.