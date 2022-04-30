Мінцифри збереже в "Дії" СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії
Міністерство цифрової трансформації вирішило не видаляти із застосунку "Дія" СOVID-сертифікатів, у яких сплив термін дії. Водночас такі документи будуть недійсними.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Раніше сертифікати про вакцинацію, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку.
"Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили", – йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що COVID-сертифікати в "Дії" взаємовизнані з Європейським Союзом, ними можна вільно користуватися за кордоном.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль