БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
177 0

Мінцифри збереже в "Дії" СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії

дія

Міністерство цифрової трансформації вирішило не видаляти із застосунку "Дія" СOVID-сертифікатів, у яких сплив термін дії. Водночас такі документи будуть недійсними.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

Раніше сертифікати про вакцинацію, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку.

"Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що COVID-сертифікати в "Дії" взаємовизнані з Європейським Союзом, ними можна вільно користуватися за кордоном.

Автор: 

сертифікат (214) Мінцифри (851) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 