"Укрзалізниця" призупиняла онлайн-продаж квитків через технічні роботи (оновлено)

АТ "Укрзалізниця" попередило про тимчасове призупинення продажу електронних квитків на поїзди через технічні роботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії", – йдеться у повідомленні. 

В "Укрзалізниці" додали, що робота сервісів буде відновлена найближчим часом.

Пізніше, компанія повідомила, що онлайн-сервіси "Укрзалізниці" запрацювали. Квитки можна купувати через сайт та чат-бот.

Укрзалізниця (4898) електронні квитки (127)
А ГДЕ ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДЕЛИСЬ !?)
показати весь коментар
02.05.2022 09:35 Відповісти

