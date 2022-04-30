"Укрзалізниця" призупиняла онлайн-продаж квитків через технічні роботи (оновлено)
АТ "Укрзалізниця" попередило про тимчасове призупинення продажу електронних квитків на поїзди через технічні роботи.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії", – йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" додали, що робота сервісів буде відновлена найближчим часом.
Пізніше, компанія повідомила, що онлайн-сервіси "Укрзалізниці" запрацювали. Квитки можна купувати через сайт та чат-бот.
