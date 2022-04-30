Кабмін призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на рік
Кабінет міністрів перепризначив голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на цю посаду ще на рік – до 29 квітня 2023 року.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 26 квітня.
Попередній термін повноважень Вітренка завершувався 29 квітня.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 28 квітня 2021 року звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренко в обхід рішення наглядової ради. Для цього Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради, змінив голову компанії, а потім переобрав чинний склад наглядової ради "Нафтогазу" у тому ж складі, але вже з 30 квітня.
Цю схему розкритикував ЄС та найбільші кредитори України, а Держдеп звинуватив Кабмін у маніпулюванні правилами та нехтуванні системою корпоративного управління в держкомпаніях, створення якої було однією з умов співпраці з МВФ. У підсумку члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку, а кадрові зміни в "Нафтогазі" були предметом переговорів України з владою США.
Сам Вітренко розповів, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував президент Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
30 квітня 2022 року
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ. Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн. Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
Із коментарів
- Ну может у него есть знакомые в руководстве страны?
- Це бізнес на крові чи ще ні?
- 300 млн грн Zебанда подарувала Коломойському, а ви і далі збирайте по 10 гривень на ЗСУ