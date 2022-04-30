Кабмін призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на рік

Кабінет міністрів перепризначив голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на цю посаду ще на рік – до 29 квітня 2023 року.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 26 квітня.

Попередній термін повноважень Вітренка завершувався 29 квітня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 28 квітня 2021 року звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренко в обхід рішення наглядової ради. Для цього Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради, змінив голову компанії, а потім переобрав чинний склад наглядової ради "Нафтогазу" у тому ж складі, але вже з 30 квітня.

Цю схему розкритикував ЄС та найбільші кредитори України, а Держдеп звинуватив Кабмін у маніпулюванні правилами та нехтуванні системою корпоративного управління в держкомпаніях, створення якої було однією з умов співпраці з МВФ. У підсумку члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку, а кадрові зміни в "Нафтогазі" були предметом переговорів України з владою США.

Сам Вітренко розповів, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував президент Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення.