Окупанти пошкодили злітну смугу Одеського аеропорту
Російські військові здійснили ракетні удари по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у відеозверненні.
"Сьогодні ворог завдав ракетного удару з території тимчасово окупованого Криму з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту Одеси зазнала руйнації", – зазначив він.
Постраждалих внаслідок удару немає.
