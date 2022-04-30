Окупанти пошкодили злітну смугу Одеського аеропорту

Російські військові здійснили ракетні удари по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у відеозверненні.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару з території тимчасово окупованого Криму з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту Одеси зазнала руйнації", – зазначив він.

Постраждалих внаслідок удару немає.