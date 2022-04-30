БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Окупанти пошкодили злітну смугу Одеського аеропорту

Російські військові здійснили ракетні удари по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у відеозверненні.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару з території тимчасово окупованого Криму з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту Одеси зазнала руйнації", – зазначив він.

Постраждалих внаслідок удару немає. 

аеропорт (1168) Одеса (943)
Украина должна уничтожить Аэропорты Крыма!
01.05.2022 14:33 Відповісти
в первую очередь Севастопльскую бухту вместе с говном которой там плавает
01.05.2022 16:23 Відповісти
Аэропорты тоже надо. Туда постоянно подводится новая техника, которая через невзорванный перешеек попадает в Украину
01.05.2022 16:40 Відповісти
сначала - крымский мост!
01.05.2022 18:10 Відповісти
Панове, не сперечайтеся, мостів та аеропортів у свинорусі на всіх вистачить.
01.05.2022 21:55 Відповісти

