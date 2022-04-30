МОМ просить на допомогу українським біженцям понад $500 мільйонів

Міжнародна організація з міграції звернулася з проханням виділити $514 млн для підтримки її постійного реагування на гуманітарні потреби людей, які постраждали від війни, в Україні та сусідніх країнах.

Про це йдеться у заяві організації.

За даними МОМ, з початку війни понад 7,7 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні, ще понад 5 млн – біженцями, а також щонайменше 233 тис. громадян інших країн попросили притулку за кордоном.



Зазначається, що гуманітарні потреби в регіоні продовжують зростати, при цьому постраждале населення потребує критичної підтримки.

"Екстрене звернення МОМ спрямоване на те, щоб охопити понад 10 млн осіб: 8 млн в Україні та 2 млн людей, які втекли з країни. До числа осіб, які потребують допомоги, входять ВПО, біженці, громадяни третіх країн та вразливі групи населення, включаючи жінок, дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями", – йдеться у повідомленні.

У МОМ наголосили, що продовжить надавати підтримку національним та місцевим органам влади, а також неурядовим організаціям та представникам громадянського суспільства у різних секторах. Планується розширення організації притулків, центрів розміщення, приймальних та транзитних пунктів. МОМ також надає тимчасове житло та непродовольчі товари нужденним.