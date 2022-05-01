Росіяни вивезли з України декілька сот тонн зерна, – Висоцький

Російські окупанти вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону.

За словами Висоцького, для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання там було зосереджено приблизно 1,5 млн тонн зернових. Декілька сот тисяч тонн вже вкрадено та вивезено до РФ.

"Росіяни використовують тактику початку 20 ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйони тонн зернових. Це суттєвий запас. За міжнародними цінами це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії", – сказав Висоцький.