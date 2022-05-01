США розглядають надання Україні більш сучасної зброї

США розглядають можливості надання Україні більш сучасної зброї.

Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу на пресконференції після візиту в Україну, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, США повинні переконатися, що українці мають усе необхідне для перемоги.

"Ми обмінялися думками з президентом Зеленським та вищим керівництвом, як ми можемо зробити це найкращим чином, як ми продовжимо надавати боєприпаси, паливо та зброю, яка у них вже є, як ми можемо змінити природу нашої підтримки та дати їм нову та більш сучасну зброю , щоб відповісти на наступний етап цієї битви, як ми можемо тренувати українських військових та солдатів використовувати ці нові системи, у той час як вони борються", – сказав Кроу.

Він наголосив, що українці довели, що можуть перемагати, маючи підтримку.

"Я приїхав як член комітету з розвідки та комітету збройних сил з трьома сферами уваги: ​​зброя, зброя та зброя. Ми повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги. Що ми побачили за останні два місяці – це їхня лютість, сильна гордість, їхня здатність боротися та перемагати, якщо у них є підтримка", – розповів Кроу.

Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш просунуті дрони, контрартилерійські системи, речі, які допоможуть українцям вступати в бій на далеких дистанціях.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелозі вказала, що делегація Конгресу здійснила візит до України для того, щоб надіслати чітке повідомлення світові, що Америка підтримуватиме Україну до її перемоги.

"Наша делегація мала можливість і честь зустрітися з президентом України вчора. Наші дискусії стосувалися безпеки, гуманітарної допомоги, економічної допомоги та, зрештою, відновлення після перемоги. Ми були горді передати йому сигнал єдності від Конгресу США, сигнал вдячності від американського народу за його лідерство та захоплення народом України за їхню хоробрість", – зазначила Пелозі.

За інформацією українських ЗМІ, у Києві разом із Пелозі та Кроу побували також конгресмени Грегорі В. Мікс, Джим Макговерн та Адам Шіфф.