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Новини
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В Україну з початку війни надійшло гуманітарних вантажів на 6 мільярдів

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За час повномасштабних воєнних дій до України надійшло 4 485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Щодня українські склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн. Серед них: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія та багато інших.

Окрім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій. Українські медзаклади активно підтримує український та міжнародний бізнес.

Медичну гуманітарну допомогу вже розподілено для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Автор: 

МОЗ (1445) гуманітарна допомога (207)


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А 37 МИЛЛИОНОВ КТО СПЗДИЛ !?)
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02.05.2022 09:28 Відповісти

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