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Україна денонсувала угоду про співробітництво в галузі рибного господарства з Росією

рыба

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Війна Росії проти України докорінно змінили сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 року між урядом України та Росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

"У таких умовах передбачені угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морських живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою-агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому", – сказано в повідомленні.

Автор: 

росія (14372) риба (97) співпраця (649)


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