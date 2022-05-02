Кабмін додатково надав 10 банкам 1,4 мільярда портфельних держгарантій

Кабінет міністрів надав десяти банкам 1,4 млрд грн державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва.

Про це йдеться у постанові уряду №497 від 29 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, Кабмін виділив "Укргазбанку" 849 млн грн, "Ощадбанку" – 425 млн грн, банку "Гарант" – 43 млн грн, банку "Південний" – 26 млн грн, "Банк "Український капітал" – 14 млн грн, "МетаБанку" – 13 млн грн , "Правекс Банку" та "Укрбудінвестабнку" – по 8 млн грн, а також Банку інвестицій та заощаджень та "А-Банку" – по 7 млн ​​грн.

Як повідомлялося, Кабмін 25 листопада 2020 року постановою визначив механізм портфельних держгарантій та встановив порядок відбору банків, які мають право отримувати такі гарантії, та умови їх надання, зокрема визначив Укрексімбанк агентом гаранта.

Документ також передбачає можливість поєднання компенсації відсоткової ставки із наданням портфельних держгарантій. Повідомлялося, що право на державні гарантії на портфельній основі отримають банки з працюючим гривневим портфелем клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом не менше ніж 500 млн грн.

28 квітня Кабінет міністрів України надав 18,85 млрд грн портфельних держгарантій 17 банкам.