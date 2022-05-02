Фінляндія планує побудувати паркан на кордоні з РФ, – ЗМІ

Фінляндія планує побудувати паркан для посилення безпеки на східному кордоні, де межує з РФ. Наразі там розташована огорожа з колючого дроту.

Про це повідомляє MTV Uutiset, передає Укрінформ.

Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією "в зонах підвищеного ризику", зокрема, на прикордонних переходах та прилеглих до них територій.

За словами прикордонників, наразі триває підготовчий аналіз. Керівництво держави повинне прийняти остаточне рішення про будівництво паркану.

У фінському МВС заявили, що підготовка до будівництва прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності Фінляндії. Країну хочуть підготувати до ситуації, коли Росія направлятиме "біженців" до фінського кордону, ведучи гібридну війну. Щось схоже відбувалося на кордоні Польщі та Білорусі, коли так звані "біженці" намагалися прорвати польський кордон.

Загалом протяжність кордону Фінляндії та Росії складає 1 343 кілометри. При цьому фінські прикордонники не уточнили, якою буде протяжність огорожі на кордоні з росіянами.