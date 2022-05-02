"Енергоатом" оцінив збитки внаслідок війни у 36 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" внаслідок війни втратив 36 млрд грн.

Про це повідомив виконувач обов’язків президента компанії Петро Котін, передає Forbes.

Сума збитків включає скорочення виробництва і пошкодження обладнання та інфраструктури АЕС. Крім того, з початку війни "Енергоатом" працює лише на половину своєї потужності.

Два місяці тому атомну електроенергію в Україні виробляли усі 15 енергоблоків на чотирьох АЕС. Під час війни споживання електроенергії у країні впало вдвічі, тому задіяно лише половину енергоблоків.

Зокрема, на Запорізькій АЕС працює мінімальна кількість енергоблоків, інші реактори тримають у "холодному" стані, адже це безпечніше, зазначив Котін.

За його словами, скорочення споживання для "Енергоатома" – це втрачена вигода, адже компанія могла б виробляти більше електрики і отримувати за неї гроші.

Із 4 березня Запорізька АЕС працює під контролем окупантів. Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.