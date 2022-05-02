Три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ, – ЗМІ
Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
Про це повідомляє німецьке видання ZDF.
Зазначається, що вирішальним фактором стало те, що уряд Німеччини заявив про підтримку нафтового ембарго.
Наразі тривають обговорення щодо перехідного періоду. .
Зазначається, що запровадження ембарго блкували такі країни, як Угорщина, Австрія, Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція.
За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, досі були проти швидкої заборони на імпорт через їхню високу залежність від поставок російської нафти. Водночас у країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після введення ембарго сприймається споживачами з великою тривогою.
Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року.
Як повідомлялося, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Условно говоря, на тот же Гданьский НПЗ, Австрия загонят танкер российской нефти и перерабатывает его в нефтепродукты. Формально, нефть принадлежит Австрии и Гданьский НПЗ ничего не нарушает, перерабатывая её. А чтобы Австрия ничего не нарушала, она не присоединяется к "эмбарго".
Важный момент.
Если прямо сейчас все страны Европы перестанут покупать российскую нефть, то в Украине будет не "дефицит топлива", а топлива просто не будет (от слова "совсем").
В мире глобальной экономики, "санкции" - это очень не простая штука. И они очень часто приносят больше ущерба нам и нашим союзникам, чем Мордору.