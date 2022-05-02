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Новини
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Три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ, – ЗМІ

нефть

Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF.

Зазначається, що вирішальним фактором стало те, що уряд Німеччини заявив про підтримку нафтового ембарго.

Наразі тривають обговорення щодо перехідного періоду. .

Зазначається, що запровадження ембарго блкували такі країни, як Угорщина, Австрія, Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція.

За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, досі були проти швидкої заборони на імпорт через їхню високу залежність від поставок російської нафти. Водночас у країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після введення ембарго сприймається споживачами з великою тривогою.

Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року.

Як повідомлялося, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

Автор: 

нафта (4832) росія (14372) ембарго (142)


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Топ коментарі
+12
а то мадьяри хотіли смоктати і общак європєйсский і нафту москальську
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02.05.2022 14:43
+9
👊вежливо уточнили их позицию❗И выяснилось, что сразу их не так поняли
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02.05.2022 11:29
+8
Поки там не будуть розкриті усі агенти Кремля та корупційні схеми, російські гроші робитимуть свою справу!
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02.05.2022 10:52
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Поки там не будуть розкриті усі агенти Кремля та корупційні схеми, російські гроші робитимуть свою справу!
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02.05.2022 10:52 Відповісти
👊вежливо уточнили их позицию❗И выяснилось, что сразу их не так поняли
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02.05.2022 11:29 Відповісти
Що це означає ? Можно пояснити ?
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02.05.2022 13:09 Відповісти
це значить шо світ поляризується. В умовах глобального смертельного протистояння не можна залишатись осторонь чи бути "трошки бєрємєнним"
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02.05.2022 14:42 Відповісти
а то мадьяри хотіли смоктати і общак європєйсский і нафту москальську
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02.05.2022 14:43 Відповісти
Спалити на уй ту нафту разом з газом, сибіром, .......
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02.05.2022 17:18 Відповісти
Так шо, эмбарго быть?
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02.05.2022 21:24 Відповісти
А може мені хтось "науково" пояснити як Угорщина, Словаччина і Австрія отримують із рашки нафту, може з космосу, може танкерами по морю через гирло Дунаю, може літаками, а може із нафтової труби "Уренгой-Помари-Ужгород" (приймає Україна на перекачувальній станції в районі Сум і далі до кордону України зі Словаччиною, далі в Угорщину). Ще один трубопровід "Дружба" (та що вже зовсім не дружба) йде вітками через Україну і Білорусь на Польщу і далі. То хто винен у тому що окремі країни морозяться. Краник перекрили і дулю мадярам, а словакам чемно треба сказати :Хлопці, звиняйте, війна".
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02.05.2022 21:24 Відповісти
мы не рашики.
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02.05.2022 21:44 Відповісти
НПЗ в Европе работают по схеме "давальческого сырья".
Условно говоря, на тот же Гданьский НПЗ, Австрия загонят танкер российской нефти и перерабатывает его в нефтепродукты. Формально, нефть принадлежит Австрии и Гданьский НПЗ ничего не нарушает, перерабатывая её. А чтобы Австрия ничего не нарушала, она не присоединяется к "эмбарго".

Важный момент.
Если прямо сейчас все страны Европы перестанут покупать российскую нефть, то в Украине будет не "дефицит топлива", а топлива просто не будет (от слова "совсем").
В мире глобальной экономики, "санкции" - это очень не простая штука. И они очень часто приносят больше ущерба нам и нашим союзникам, чем Мордору.
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03.05.2022 09:08 Відповісти

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