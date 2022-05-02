Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку нових маршрутів для російських туристів

Президент Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку нових маршрутів для туристів із Росії одночасно з підтримкою України, назвавши це подвійними стандартами.

Про це він заявив журналістам грецького видання ERT, передає Інтерфакс-Україна.

"Російський туризм привозить у Грецію багато грошей. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама й у Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина є посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку , ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент маю про це говорити. Так не можна, так не повинно бути", – сказав глава держави.

На його думку, це подвійні стандарти.

"Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Так не повинно бути. Потрібно обирати, чи за правду ти", – додав Зеленський.