"Приватбанк" та Payoneer запустили інтеграцію в "Приват24"

Державний "Приватбанк" та платіжна система Payoneer запустили інтеграцію у застосунку "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що інтеграція Payoneer у "Приват24" дає користувачам нові можливості:

реєстрація користувача через "Приват24", авторизація в сервісі Payoneer з банківського застосунку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через "Приватбанк";

вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі ONLINE для фізосіб та в режимі з 8:00 до 20:00 в робочі дні для ФОП;

можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах США та євро для прийому платежів за надані послуги;

інший курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

У пресслужбі додали, що наразі "Приватбанк" обслуговує понад 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф ІТ-експерт з безкоштовним відкриттям та пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну та перерахуванням коштів з рахунку ФОП на картку для виплат.

Payoneer – сервіс прийому платежів від іноземних клієнтів, і навіть виплати гонорарів віддаленим співробітникам і контрагентам. Він призначений насамперед для отримання коштів при здійсненні торгівлі на міжнародних маркетплейсах та гонорарах за послуги (ІТ-сфера, маркетинг, дизайн).